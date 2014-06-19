欧元债市：公债在盘初上涨，因美联储的政策立场较预期温和

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
德国公债期货 上涨30个跳动点，至145.77，意大利公债期货 涨51个跳动点，至125.46。
欧元区公债还受到欧洲央行近期降息和流动性举措的支撑。
欧元隔夜拆借利率周三定于0.015%，创纪录低位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/石冠兰 审校 田建华/艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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