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债券 | 2014年 6月 19日 星期四 14:30 BJT

欧元债市：公债在盘初上涨，因美联储的政策立场较预期温和

德国公债期货 上涨30个跳动点，至145.77，意大利公债期货 涨51个跳动点，至125.46。

欧元区公债还受到欧洲央行近期降息和流动性举措的支撑。

欧元隔夜拆借利率周三定于0.015%，创纪录低位。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/石冠兰 审校 田建华/艾茂林)
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