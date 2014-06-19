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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 14:35 BJT

国际油市：布兰特原油持于114美元上方，受伊拉克动荡局势支撑

0536 GMT，布兰特原油 上涨0.32美元至每桶114.58美元，上日上涨0.81美元，结算价报每桶114.26美元，为9月6日来最高结算水平。

美国原油7月合约 升0.55美元至每桶106.52美元。该合约将于周五到期，上日结算价下滑0.39美元。

“只要美国原油高于105.25美元，布兰特原油高于110.50美元，技术面来看，两种合约的风险仍偏向上行，”McCarthy称。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济给出正面评估，且承诺维持宽松货币政策后，油价寻获支撑。

不过美国原油周三走软，因此前美国能源资料协会(EIA)数据显示，6月13日止当周美国原油库存减少57.9万桶，降幅远少于美国石油协会(API)报告的减少570万桶。

之前的路透调查则显示分析师预估上周美国原油库存减少70万桶。

美国原油期货合约交割地--库欣的原油库存增加24.7万桶，为连续九周减少后首次上升。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 石冠兰/蔡美珍)
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