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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 14:30 BJT

澳洲股市：跳涨1.6%并录得去年12月以来最大单日涨幅，因FED声明乐观

路透悉尼6月19日 - 澳洲股市周四跳涨1.6%，录得去年12月19日以来的最大单日百分比涨幅，因美联储(FED)周三表示美国经济稳步复苏，引发投资者买进股票。

澳股S&P/ASX 200指数 攀升85.5点，收报5,468.2点。该指数周三跌0.3%，接近四周低点。（完）
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