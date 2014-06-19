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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 14:31 BJT

日本股市：跳涨1.6%至四个半月收盘高点，美联储乐观表态拉动买盘

路透东京6月19日 - 日本股市日经指数周四跳涨1.6%至四个半月高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示对美国经济充满信心，并承诺维持宽松货币政策，这引发了外国投资者的买盘。

日经指数 升245.36点至15,361.16点，为1月29日以来最高收盘位。

东证股价指数 上扬1.6%至1,269.04点，交投活跃，换手27.8亿股，创5月30日以来最高。

JPX-Nikkei 400指数 攀升1.6%至11,548.81点。(完)
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