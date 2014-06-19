特写：泰活动人士绝食抗议 军政府岿然不动

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷6月18日 - 30多年来，泰国反政变活动人士Chalad Vorachat的绝食行动受到关注，甚至曾经对推翻一届政府起到推波助澜的作用。
但这次他知道可能迎来截然不同的结果：也许他会在曼谷街头日渐消瘦，却没人关注。
他希望泰国军政府确定大选日期，以迎来民主选举的政府。
“如果短期内不能实现这点，我就只能牺牲自己的生命。”他在曼谷的议会大楼外对路透表示。他坐在象征民主灭亡的塑料花旁，靠蜂蜜和水维持生存。
“如果我不死，我就赢了。但如果我死了，我也赢了。”他说道，脸上闪过一丝笑容。
Chalad现年71岁，曾担任民主党议员。1980年以来，他通过绝食方式抗议油价和修宪等各方面的问题。
他在1992年一举成名，他当时以绝食方式抗议通过政变上台的总理素金达·甲巴允（Suchinda Kraprayoon），这助燃了此后的暴力抗议，抗议活动导致至少52人丧生，甲巴允后来被推翻。
此后他在1994、2000和2006年也曾进行绝食抗议，旨在阻止军方干预政治。
Chalad上周对军方领导人巴育等人提起刑事诉讼，指控他们危害君主制和叛国，但此案很快被驳回。
Chalad以往能获得大量支持，主要力量来自曼谷中产阶级，但现在的绝食行动则默默无闻。他身穿黑色睡衣躺在街头，身边只有两名支持者。
他认为，这一定程度上是由于军方在5月22日政变后颁布严厉法规，禁止批评军政府，禁止五人以上的政治集会。
他还指出，中产阶级许多人支持反对他信家族的抗议活动，而这样的抗议活动为军方政变创造了条件，这些中产阶级对政变并不特别反感。
“问题在于，泰国人接受的教育不够，因此他们对民主的理解不坚定。他们认为民主体制没什么用……而让人们认为泰国的民主体制无用，正是军方计划的一部分。”Chalad说道。
一些曾经支持Chalad的人表示，面临政治危机时，他们顺从于军方的干预。
52岁的工程师Somkid Charoenphon称其曾参加1994年的抗议活动，自称是“Chalad的崇拜者”。他认为，中产阶级对政治变得淡漠。
他说：“这非常危险，对泰国的民主很危险，泰国民主的基础本来就薄弱。这非常危险，因为这样军方就可以为所欲为了。”
“曼谷的中产阶级变化不定。他们曾经呼吁民主，但后来认为平民主义总理关注农村地区、忽略他们，于是他们就改变想法了。”
军方政府似乎对Chalad的抗议活动也不在意。
“我们认为没必要强制他什么。公众情绪现在不错，看来大家理解白军方的意图。”军方副发言人Veerachon Sukhontapatipak表示。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。