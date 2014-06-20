台湾已公布经济指标--2014/6/20

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 +4.80% +3.16 r 6/23 -- 季调失业率 4月 4.04% 4.06% 6/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 5月 +1.61% +1.66% r 7/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 5月底 4,216.51 4,214.95 7/4 -- 商品出口(y/y) 5月 +1.4% +6.2% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 -2.3% +5.8% 7/7 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +6.24% 5.89% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 +8.9% +5.9% 6/20 +7.04%* 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编