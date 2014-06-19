中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周四收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，并收至半个月新低，软件信息及中小盘个股跌幅居前。分析师指出，投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流，大盘逐渐失血回落加剧。
沪综指 收报2,023.735点，跌31.784点或1.55%，连续第三日下跌，此前低点为6月4日的2,024.83点，此前最大单日跌幅为4月28日的1.62%；上证A股今日成交额745亿元人民币，上个交易日为704亿元。
“这三天都跌得有点狠，我觉得主要还是新股原因所导致的。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，新股定价普遍低于二级市场平均市盈率，形成二级市场股票估值偏高的比价效应，导致投资者抛售并追逐一级市场新股。
他并认为，新股申购造成的资金拆借行为导致近两日市场资金利率上行，对市场造成短期冲击。不过更多体现为短期行为，持续性不强，新股申购结束后资金将出现回流。
中信证券策略团队认为，打新造成交易所回购利率大涨。由于此次打新网下配售家数上限取消，网下投资者有效入围家数大增，机构需大量筹集资金进行打新。但预计随着打新资金锁定期与新股发行节奏，到下周下半周打新造成的脉冲式交易所资金拆借紧张即可缓解。
中国A股首次公开发行(IPO)重启后首现因市盈率"触线"推迟发行案例；上海北特科技股份有限公司 公告称，因拟定的发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率，根据相关监管要求，将发布投资风险特别公告，其IPO发行将推迟。
创业板指数P 收跌3.177%，走势明显弱于大盘。
沪深300指数 收报2,126.907点，跌1.54%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,126.2点，跌1.60%，成交506,315手。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。