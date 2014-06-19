中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显

路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周四收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，并收至半个月新低，软件信息及中小盘个股跌幅居前。分析师指出，投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流，大盘逐渐失血回落加剧。

沪综指 收报2,023.735点，跌31.784点或1.55%，连续第三日下跌，此前低点为6月4日的2,024.83点，此前最大单日跌幅为4月28日的1.62%；上证A股今日成交额745亿元人民币，上个交易日为704亿元。

“这三天都跌得有点狠，我觉得主要还是新股原因所导致的。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，新股定价普遍低于二级市场平均市盈率，形成二级市场股票估值偏高的比价效应，导致投资者抛售并追逐一级市场新股。

他并认为，新股申购造成的资金拆借行为导致近两日市场资金利率上行，对市场造成短期冲击。不过更多体现为短期行为，持续性不强，新股申购结束后资金将出现回流。

中信证券策略团队认为，打新造成交易所回购利率大涨。由于此次打新网下配售家数上限取消，网下投资者有效入围家数大增，机构需大量筹集资金进行打新。但预计随着打新资金锁定期与新股发行节奏，到下周下半周打新造成的脉冲式交易所资金拆借紧张即可缓解。

中国A股首次公开发行(IPO)重启后首现因市盈率"触线"推迟发行案例；上海北特科技股份有限公司 公告称，因拟定的发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率，根据相关监管要求，将发布投资风险特别公告，其IPO发行将推迟。

创业板指数P 收跌3.177%，走势明显弱于大盘。