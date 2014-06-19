《汇市简讯》欧元/美元站上1.36，一些停止单被触发

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0639 GMT
* 欧元/美元突破1.3600处的卖单，上方的一些停止单被触发，达到1.3620的高点
* 欧元继续远离6月5日低点1.3503，看向6月6日高点1.3677
* 如果欧元交叉盘的空头被迫回补仓位，则欧元/美元有进一步上涨空间
* 欧元/日圆、欧元/澳元和欧元/英镑的空仓数量颇大
* 欧元/美元在今日稍早曾触及1.3584低点，在1.3600和1.3650有大量期权将到期
(编译 高琦 审校 石冠兰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。