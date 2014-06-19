《汇市简讯》欧元/美元站上1.36，一些停止单被触发

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* 欧元/美元突破1.3600处的卖单，上方的一些停止单被触发，达到1.3620的高点

* 欧元继续远离6月5日低点1.3503，看向6月6日高点1.3677

* 如果欧元交叉盘的空头被迫回补仓位，则欧元/美元有进一步上涨空间

* 欧元/日圆、欧元/澳元和欧元/英镑的空仓数量颇大

* 欧元/美元在今日稍早曾触及1.3584低点，在1.3600和1.3650有大量期权将到期