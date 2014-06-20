台湾货币市场：6月20日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期756亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)8,295.55亿台币 06/23 4,262.5亿台币 06/24 1,828.65亿台币 06/25 3,470.80亿台币 06/26 4,376.50亿台币 06/27 2,861.70亿台币 06/30 43亿台币 07/01 4,739.10亿台币 07/02 2,690.80亿台币 07/03 4,022.50亿台币 --国库券到期200亿台币 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编