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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 15:02 BJT

韩国金融：金融服务委员会主席暗示可能放松抵押贷款监管规定

路透首尔6月19日 - 韩国金融服务委员会主席申霁润周四表示，将评估目前的抵押贷款监管规定，以回应经济复苏乏力的迹象。这暗示贷款限制可能放松。

被问及金融服务委员会是否愿意放松部分贷款限制时，申霁润对议员表示，“(我)将检视监管规定，探寻在不损及金融稳定性的情况下，是否存在支撑实质经济活动的方式。”(完) (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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