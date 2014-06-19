路透基点：光明食品与多家银行洽谈8亿美元收购贷款定价--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国国有企业--光明食品(集团)有限公司正就一笔高至8亿美元的贷款与银行进行定价协商。该贷款用于支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的多数股权。

据消息人士，借款方希望定价低于200个基点。

潜在参贷银行认为，对于预计杠杆率约七倍的新收购案，该定价过低。

很多银行提出了高于200个基点的定价。部分潜在参贷银行的期望定价为250个基点左右。

光明食品5月27日向银行发出邀约，请他们在10个工作日内提交指示性建议书，贷款形式为一年或三年期的子弹式贷款。

此后，超过20家银行提交了建议书，大部分要求定价在200个基点以上。

消息人士称，借款方希望获得最高8亿美元或等值欧元贷款。

光明食品这笔新收购贷款的条款料将与2012年10月的一笔8.5亿美元贷款类似。2012年的贷款是用来支持光明收购英国谷物类食品制造商Weetabix的多数股权。

2012年贷款案包括5.5亿美元三年期贷款，参贷行包括中国银行、国家开发银行、汇丰、澳洲国民银行、荷兰合作银行和苏格兰皇家银行，以及支持债券发行的3亿美元一年期过桥贷款，由汇丰、荷兰合作银行和苏皇提供。这笔三年期贷款的综合收益为230个基点，一年期过桥贷款最高支付150个基点。

光明食品为2012年贷款提供担保，借款方是光明旗下一家香港子公司。

光明食品5月宣布，将从英国私募股权投资公司Apax Partner收购乳品企业Tnuva的56%股权。光明食品未透露交易额，但Tnuva另一大股东--Mivtach Shamir Holdings称，交易对Tnuva的估值约为25亿美元。

Tnuva总部位于特拉维夫，产品包括乳制品、禽蛋制品、肉制品等，2013年营收为71.7亿谢克尔(20.5亿美元)。

路透报导称，光明食品将向Apax支付略低于10亿美元的现金获得其56%股权，并将继承后者总计19亿谢克尔的银行贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)