离岸人民币：中国央行授权中国银行分行担任法兰克福人民币业务清算行

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京6月19日 - 中国人民银行周四宣布，决定授权中国银行 法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。
央行称，法兰克福人民币清算安排的建立，将有利于中德两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。
今年3月28日，中国人民银行与德意志联邦银行签署了在法兰克福建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定法兰克福人民币业务清算行。
中国央行周三刚授权中国建设银行 （伦敦）有限公司担任伦敦人民币业务清算行。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。