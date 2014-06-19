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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 15:12 BJT

离岸人民币：中国央行授权中国银行分行担任法兰克福人民币业务清算行

路透北京6月19日 - 中国人民银行周四宣布，决定授权中国银行 法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。

央行称，法兰克福人民币清算安排的建立，将有利于中德两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

今年3月28日，中国人民银行与德意志联邦银行签署了在法兰克福建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定法兰克福人民币业务清算行。

中国央行周三刚授权中国建设银行 （伦敦）有限公司担任伦敦人民币业务清算行。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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