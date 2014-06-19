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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的卖单挂在1.3640-50

0659 GMT

* 宏观账户将欧元/美元的卖单设在1.3650，停止单在1.3670和1.3690，买单在1.3585-90

* 美元/日圆的买单挂在101.60-70和101.40，卖单设在102.00到102.40-50的区域

* 澳元/美元的买单在0.9400-10和0.9380，停止单和卖单设在0.9430和0.9440-50

* 企业账户的美元/加元买单设在1.0810-15，期权相关买单在1.08，下方设有停止单

(编译 高琦 审校 张荻)
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