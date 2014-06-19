《中国企业债发行日程表》--6月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南宁绿港 5 7 6/26簿记建档 上限7.90% AA 6/27-7/3 国海证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *晋江工业园区 8 7 6/26簿记建档 上限8.40% AA 6/27-7/3 长江证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金)========================================================= ================================ 广西铁路投资 10 10 6/17簿记建档 6.89% AA+ 6/18-6/20 国开证券 (集团) (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 长兴交通 6 7 6/13簿记建档 6.75% AA 6/16-6/20 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北顺德 18 7 6/17簿记建档 6.80% AA 6/18-6/20 广发证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北宣化北山 6 7 6/16簿记建档 8.60% AA- 6/17-6/20 天风证券 工业园投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 池州市贵池 9.5 7 6/13簿记建档 7.70% AA- 6/16-6/20 民生证券 金桥资产经营发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 济南高新 8 7 6/18簿记建档 *6.38% AA+ 6/19-6/23 国泰君安证券 控股集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市渝南 15 7 6/16簿记建档 7.05% AA 6/17-6/23 华林证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市长寿 7 7 6/18簿记建档 *7.10% AA 6/19-6/23 广州证券 生态旅业开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 赤峰城市基础 8 7 6/18簿记建档 *7.07% AA 6/19-6/23 平安证券 设施投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 舟山市普陀区 17 8 6/19簿记建档 *7.18% AA 6/20-6/24 财通证券 国资投资经营公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 漳州市九龙江 7 7 6/19簿记建档 *6.48% AA 6/20-6/24 平安证券 建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 神木县国资 15 7 6/20簿记建档 上限7.90% AA+ 6/23-6/25 银河证券 运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 大石桥市城建投 10 7 6/20簿记建档 上限8.00% AA 6/23-6/25 光大证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏金桥 7 7 6/18簿记建档 *6.88% AA 6/19-6/25 兴业证券 盐化集团 (附第4年末投资者回售选择权/以国有土地使用权资产进行抵押担保) ========================================================================================= 如东县东泰 11 7 6/19簿记建档 *6.99% AA 6/20-6/25 宏源证券 社会发展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东宏河矿业 3.6 7 6/20簿记建档 上限9.00% AA- 6/23-6/25 东方花旗证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/以煤矿采权提供抵押担保/邹城市资产经营公司提供担保) ========================================================================================= 北京市 16 10 6/24簿记建档 -- AAA 6/25-6/26 国信证券 国有资产经营 瑞银证券 ======================================================================================== 广西百色开发 7 7 6/19簿记建档 *7.27% AA 6/20-6/26 恒泰证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 孝感市高创 8 7 6/20簿记建档 上限7.90% AA 6/23-6/27 长江证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天瑞集团 3 12 6/24簿记建档 上限9.50% AA 6/25-6/27 华西证券 7 10 上限9.50% 国开证券 (12年品种在第7和10年末附发行人上调票面利率及投资者回售选择权； 10年品种在第5和8年末附发行人上调票面利率及投资者；个人财产担保) ========================================================================================= 扬州瘦西湖 10 7 6/24簿记建档 上限7.40% AA 6/25-6/27 宏源证券 旅游发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 睢宁县润企 12 7 6/24簿记建档 上限7.90% AA 6/25-6/27 宏源证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权担保) ========================================================================================= 河南省济源市 10 7 6/24簿记建档 上限8% AA 6/25-6/27 国开证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义市汇川区 10 7 6/24簿记建档 上限9.20% AA- 6/25-6/27 海通证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金；以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 德州德达 18 7 6/25簿记建档 上限7.20% AA 6/26-7/2 中投证券 城市建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 扬州市中小企业 1.9 6 6/16簿记建档 8.48% AA+ 6/17-6/23 江海证券 (附第3年末发行人上调或下调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 淮安清河新区 5 4 6/18簿记建档 上限7.70% AA 6/19-6/23 交通银行 投资发展有限公司 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 曹巍浩/康熙泽)