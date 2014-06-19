更新版 1-离岸人民币：苏州工业园区跨境贷款启动，中行、工行打头阵

(新增中行跨境贷款内容)

路透北京6月19日 - 新加坡银行机构与苏州工业园区跨境业务试点启动后，中国银行 以及中国工商银行 分别为客户发放了跨境人民币贷款，标志着人民币跨境流动渠道进一步开展。

全球资产最大银行--工行周四称，工行新加坡分行已为苏州工业园区内一家企业发放首笔1,000万元跨境人民币贷款，并依托新加坡人民币清算行的通用清算平台系统，实现了贷款资金从新加坡到苏州的实时清算。

稍早，中行亦表示，其新加坡分行与中新苏州工业园开发集团股份有限公司以及苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司分别签订了跨境人民币贷款合同，金额均为5,000万元人民币。

中国央行上周发布苏州工业园区跨境业务试点管理暂行办法，合格的新加坡银行机构可向园区企业发放跨境人民币贷款、股权投资基金人民币对外投资、园区内企业到新加坡发行人民币债券、个人经常项下及对外直接投资项下跨境人民币业务。

苏州工业园是地处苏州城东金鸡湖畔的高科技工业园区和现代化、园林化、国际化的新城区。该园区为中国和新加坡两国政府的重要合作项目，于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，行政区域面积288平方公里，其中中新合作开发区规划面积80平方公里。

工行新闻稿表示，此将进一步拓宽中国和新加坡之间的跨境人民币双向流动渠道，为两地个人和企业人民币资金往来提供便利，更有助于促进新加坡离岸人民币市场和人民币国际化的发展。