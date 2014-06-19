版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 15:16 BJT

全球金市：美元走软提振现货金小涨，铂金受南非罢工影响走高

0639 GMT，现货金 小涨0.2%，报每盎司1,279.80美元，周三上涨0.5%。

“美元走软及地缘政治紧张形势对金价构成支撑。”香港一贵金属交易商说，“但欠缺强劲的实货需求，且上市交易基金(ETF)资金外流，可能削弱金价涨势。”

伊拉克和乌克兰的紧张形势吸引一些避险买盘进驻黄金。

主要黄金购买国中国和印度的实货需求疲弱，近日这两国的溢价均下跌。印度黄金溢价处于四个月低位，中国较全球指标黄金价格则处于折价或平价。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 本周稍早连续两日资金流出，流出之势周三暂止。

该ETF黄金持仓接近五年低位，反映出市场偏空的气氛。

现货铂金(白金) 和钯金 持续上扬，双双交投于一周高位附近，因主要生产国--南非的罢工活动看来还要持续一段时间。

--------------------------0639GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1279.8 2.3 0.18

现货银 19.9 0.04 0.2

现货铂金 1452.5 8.6 0.6

现货钯金 824.75 2.05 0.25

COMEX期金 1280 7.3 0.57

COMEX期银 19.925 0.147 0.74

汇率

欧元/美元 1.3612

美元指数 80.264

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/张若琪 审校 张涛/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐