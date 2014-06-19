全球金市：美元走软提振现货金小涨，铂金受南非罢工影响走高

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0639 GMT，现货金 小涨0.2%，报每盎司1,279.80美元，周三上涨0.5%。
“美元走软及地缘政治紧张形势对金价构成支撑。”香港一贵金属交易商说，“但欠缺强劲的实货需求，且上市交易基金(ETF)资金外流，可能削弱金价涨势。”
伊拉克和乌克兰的紧张形势吸引一些避险买盘进驻黄金。
主要黄金购买国中国和印度的实货需求疲弱，近日这两国的溢价均下跌。印度黄金溢价处于四个月低位，中国较全球指标黄金价格则处于折价或平价。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 本周稍早连续两日资金流出，流出之势周三暂止。
该ETF黄金持仓接近五年低位，反映出市场偏空的气氛。
现货铂金(白金) 和钯金 持续上扬，双双交投于一周高位附近，因主要生产国--南非的罢工活动看来还要持续一段时间。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1279.8 2.3 0.18
现货银 19.9 0.04 0.2
现货铂金 1452.5 8.6 0.6
现货钯金 824.75 2.05 0.25
COMEX期金 1280 7.3 0.57
COMEX期银 19.925 0.147 0.74
汇率
欧元/美元 1.3612
美元指数 80.264
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/张若琪 审校 张涛/张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。