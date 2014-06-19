东欧情势：乌克兰军队与东部亲俄武装发生激烈交战--军方消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透基辅6月19日 - 乌克兰军方消息人士称，乌克兰军队与亲俄分离分子周四在乌克兰东部叛乱地区发生激烈交火。
消息人士称，交战双方都使用了坦克，但该消息尚无法立即得到证实。
一位军方消息人士表示，当地时间约凌晨4点（0100 GMT）在Krasny Liman附近爆发激战，本月初以来该地区一直处于政府控制之下，分离武装分子似乎试图冲破政府军的封锁。
一位军方消息人士称，“此次战斗无论是武装力量的使用还是规模都超过迄今为止的其它交战。”
军方消息人士称，可能有多达4,000名武装分离分子加入了此次战斗，双方都动用了装甲车，甚至可能还有坦克。
“反恐行动还在继续。战斗仍在进行。”政府军发言人Vladyslav Seleznyov说道。当被问到有4,000名分离分子参加战斗的报导时，Seleznyov回复称，“好吧，那将有4,000副棺材等着他们”。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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