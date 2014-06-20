表格：加拿大5月CPI较前月上升0.5%，较上年同期上升2.3%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透6月20日 - 加拿大统计局周五公布，
* 加拿大5月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.5%，较上年同期上升2.3%
* 5月未经季节调整CPI较上年同期升幅创2012年2月以来最高
* 加拿大5月核心CPI较前月上升0.5%，较上年同期上升1.7%
* 5月核心CPI较上年同期升幅创2012年7月以来最高
* 加拿大5月经季节调整CPI较前月上升0.2%，4月修正为上升0.3%(前值为上升0.2%)
较上月(%) 较上年同期(%)
5月 4月 5月 4月
整体CPI +0.5 +0.3 +2.3 +2.0
加拿大央行核心CPI +0.5 +0.2 +1.7 +1.4
经季节调整 +0.2 +0.3 -- --
注：路透调查分析师预测5月CPI中值为较前月上升0.3%，较上年同期上升2.1%，核心CPI分别上升0.2%和1.5%。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选