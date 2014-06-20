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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 20:43 BJT

表格：加拿大5月CPI较前月上升0.5%，较上年同期上升2.3%

路透6月20日 - 加拿大统计局周五公布，

* 加拿大5月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.5%，较上年同期上升2.3%

* 5月未经季节调整CPI较上年同期升幅创2012年2月以来最高

* 加拿大5月核心CPI较前月上升0.5%，较上年同期上升1.7%

* 5月核心CPI较上年同期升幅创2012年7月以来最高

* 加拿大5月经季节调整CPI较前月上升0.2%，4月修正为上升0.3%(前值为上升0.2%)

较上月(%) 较上年同期(%)

5月 4月 5月 4月

整体CPI +0.5 +0.3 +2.3 +2.0

加拿大央行核心CPI +0.5 +0.2 +1.7 +1.4

经季节调整 +0.2 +0.3 -- --

注：路透调查分析师预测5月CPI中值为较前月上升0.3%，较上年同期上升2.1%，核心CPI分别上升0.2%和1.5%。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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