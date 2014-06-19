瑞士央行：将继续维持瑞郎兑欧元汇价限制，并准备好无限量购入外汇

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透苏黎世6月19日 - 瑞士央行周四在政策会议后的声明中表示：
* 将继续维持瑞郎兑欧元1.20的汇价限制
* 准备好无限量购入外汇
* 准备在必要时采取进一步措施
* 下行风险依旧很大
* 由于主要货币的政策周期阶段不同，金融和外汇市场存在波动加大的风险
* 在当前整个预估期间内，通胀率预计不会接近2%的物价稳定门槛。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。