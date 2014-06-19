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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 15:48 BJT

瑞士央行：将继续维持瑞郎兑欧元汇价限制，并准备好无限量购入外汇

路透苏黎世6月19日 - 瑞士央行周四在政策会议后的声明中表示：

* 将继续维持瑞郎兑欧元1.20的汇价限制

* 准备好无限量购入外汇

* 准备在必要时采取进一步措施

* 下行风险依旧很大

* 由于主要货币的政策周期阶段不同，金融和外汇市场存在波动加大的风险

* 在当前整个预估期间内，通胀率预计不会接近2%的物价稳定门槛。(完)
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