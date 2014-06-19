企业并购：通用电气提议将铁路信号业务售予阿尔斯通，优化出价--报载

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎6月19日 - 法国费加罗报周四报导称，通用电气 将提议将铁路信号业务出售给法国阿尔斯通 交通部门，并保留阿尔斯通电网业务中的股东地位，从而提高对阿尔斯通能源部门的出价。
通用电气法国公司拒绝对该报导置评。
通用电气执行长伊梅尔特周四将向法国政府和工会公布提高对法国阿尔斯通能源部门的收购报价，了解通用电气情况的一位消息人士在谈及该公司试图抵挡其他竞购提议时说。
该报未援引消息人士报导，“他(伊梅尔特)将提出将通用电气铁路信号业务售予阿尔斯通交通部门，前者营收预计在6亿欧元，而阿尔斯通信号业务营收为14亿欧元。”
“此外，通用电气将放弃购买阿尔斯通的整个能源业务，并提议其(阿尔斯通)保留电网业务的股东身份。”
通用电气执行长伊梅尔特上月曾对法国议员说，他的团队将在法国设立电网、水力及离岸风力和蒸汽涡轮业务的全球总部。伊梅尔特还说，通用考虑在铁路讯号业务的一项结盟，并暗示可能把该业务控制权给阿尔斯通。
华尔街日报周二报导称，通用电气现在考虑将该业务出售给阿尔斯通。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。