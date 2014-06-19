表格：瑞士央行预估今年经济成长2.0%，通胀率为0.1%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伯尔尼6月19日 - 下列表格是周四公布的瑞士央行最新经济预估，括号内为上次预估。
2014 2015 2016
通胀率* 0.1 (0.0) 0.3 (0.4) 0.9(1.0)
国内生产总值(GDP)** 约2.0 (约2.0)
* 年均百分比变动率。
** 实质GDP百分比变动率。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。