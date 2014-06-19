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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 15:39 BJT

表格：瑞士央行预估今年经济成长2.0%，通胀率为0.1%

路透伯尔尼6月19日 - 下列表格是周四公布的瑞士央行最新经济预估，括号内为上次预估。

2014 2015 2016

通胀率* 0.1 (0.0) 0.3 (0.4) 0.9(1.0)

国内生产总值(GDP)** 约2.0 (约2.0)

* 年均百分比变动率。

** 实质GDP百分比变动率。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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