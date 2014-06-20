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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 20:44 BJT

表格：加拿大4月零售销售较前月增长1.1%，高于预期

路透6月20日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大4月零售销售较前月增长1.1%，增幅高于市场预期，且为11个月来最大增幅，受汽车销售推高。

(百分比变动) 4月 4月 3月(修正值) 3月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.1 +5.1 +0.1 -0.1

扣除汽车/零部件 +0.7 +4.8 +0.2 +0.1

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期4月整体零售销售上升0.6%。(完)

(编译 王冠中; 审校 张若琪)
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