表格：加拿大4月零售销售较前月增长1.1%，高于预期

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透6月20日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大4月零售销售较前月增长1.1%，增幅高于市场预期，且为11个月来最大增幅，受汽车销售推高。
(百分比变动) 4月 4月 3月(修正值) 3月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +1.1 +5.1 +0.1 -0.1
扣除汽车/零部件 +0.7 +4.8 +0.2 +0.1
注：数据经过季节性调整。
分析师原预期4月整体零售销售上升0.6%。(完)
(编译 王冠中; 审校 张若琪)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选