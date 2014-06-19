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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 15:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价扶助触及两个月高位，但涨幅受限

“TOCOM期胶盘中稍早在坚实油价的支撑下急剧攀升，不过，日圆走强以及获利了结仍压制市场，”一位曼谷交易员称。

布兰特原油期货周四持于每桶114美元上方，接近九个月高位，受到伊拉克动乱可能造成供应中断的疑虑支撑。

美元兑一篮子主要货币周四徘徊在近两周低点，美元兑日圆 报101.91日圆，从周三所及的一周高点102.38下跌。

上海期交所主力9月期胶 上涨190元人民币，收报每吨14,535元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤172.7美分，上升2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/石冠兰 审校 杜明霞/张若琪)
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