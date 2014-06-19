版本:
中国
债券 | 2014年 6月 19日 星期四 16:04 BJT

瑞士央行：维持瑞郎兑欧元1.20的汇价上限，保持近零利率不变

路透伯尔尼6月19日 - 瑞士央行周四维持瑞郎兑欧元在1.20瑞郎的汇价上限，称金融和外汇市场波动有加大风险。

一如分析师预估，瑞士央行维持瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR) 目标区间在0-0.25%。

瑞士央行维持今年经济成长2.0%的预估，并将通胀率预估从此前的0%上调到0.1%。 (完)

(编译 田建华; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐