表格：LME金属库存最新变化--6月19日

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口

路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。