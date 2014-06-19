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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月19日

路透伦敦6月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           160,000              -675
    锡            10,860               -35
    铅           192,575              持平
    锌           674,375            -3,075
    铝         5,092,050            -7,950
    镍           305,352              -618
    铝合金        36,640              -160
    NASAAC        63,600              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
         
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据      库存分布                品种   库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                              金                   
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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