《全球汇市》美元跌至三周低点，新西兰元贸易加权指数升至纪录高位

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
另一个山雨欲来且打击投资人风险胃纳的因素，就是阿根廷的违约威胁。阿根廷经济部周三发布声明表示，由于美国联邦法院的一项裁决，阿根廷“做不到”6月30日偿还债务。
在美联储政策声明后，大宗商品货币兑美元表现尤佳，新西兰元兑美元 一度上涨近1%至六周高点0.8736美元，最新下跌0.1%，报0.8713美元。新西兰元贸易加权指数 升至记录高点81.30。
数据强化了新西兰升息的前景。新西兰第一季经济较前季成长1.0%，巩固了新西兰身为成长最快速发达国家之一的地位。
澳元兑美元 持稳报0.9418美元，周三上涨0.7%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3630 1.3595 +0.26 -0.84 1.3745
美元/日圆 101.77 101.91 -0.14 -3.35 105.30
欧元/日圆 138.71 138.57 +0.10 -4.09 144.63
美元/瑞郎 0.8925 0.8953 -0.31 -0.03 0.8928
英镑/美元 1.7008 1.6992 +0.09 +2.73 1.6556
美元/加元 1.0817 1.0836 -0.18 +1.85 1.0620
澳元/美元 0.9422 0.9405 +0.18 +5.71 0.8913
新西兰元/美元 0.8715 0.8729 -0.16 +6.20 0.8206
欧元/瑞郎 1.2167 1.2176 -0.07 -0.85 1.2271
欧元/英镑 0.8011 0.7998 +0.16 -3.45 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0342 9.0295 +0.05 +2.11 8.8474
美元/挪威克朗 6.0767 6.0083 +1.14 +0.17 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张涛/洪曦/王冠中; 审校 张荻/石冠兰/田建华/张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。