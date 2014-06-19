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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 16:18 BJT

《全球汇市》美元跌至三周低点，新西兰元贸易加权指数升至纪录高位

另一个山雨欲来且打击投资人风险胃纳的因素，就是阿根廷的违约威胁。阿根廷经济部周三发布声明表示，由于美国联邦法院的一项裁决，阿根廷“做不到”6月30日偿还债务。

在美联储政策声明后，大宗商品货币兑美元表现尤佳，新西兰元兑美元 一度上涨近1%至六周高点0.8736美元，最新下跌0.1%，报0.8713美元。新西兰元贸易加权指数 升至记录高点81.30。

数据强化了新西兰升息的前景。新西兰第一季经济较前季成长1.0%，巩固了新西兰身为成长最快速发达国家之一的地位。

澳元兑美元 持稳报0.9418美元，周三上涨0.7%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3630 1.3595 +0.26 -0.84 1.3745

美元/日圆 101.77 101.91 -0.14 -3.35 105.30

欧元/日圆 138.71 138.57 +0.10 -4.09 144.63

美元/瑞郎 0.8925 0.8953 -0.31 -0.03 0.8928

英镑/美元 1.7008 1.6992 +0.09 +2.73 1.6556

美元/加元 1.0817 1.0836 -0.18 +1.85 1.0620

澳元/美元 0.9422 0.9405 +0.18 +5.71 0.8913

新西兰元/美元 0.8715 0.8729 -0.16 +6.20 0.8206

欧元/瑞郎 1.2167 1.2176 -0.07 -0.85 1.2271

欧元/英镑 0.8011 0.7998 +0.16 -3.45 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0342 9.0295 +0.05 +2.11 8.8474

美元/挪威克朗 6.0767 6.0083 +1.14 +0.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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