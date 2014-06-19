欧洲汇市：挪威克朗兑欧元跌至两个月低点，受央行利率前景冲击

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月19日 - 挪威克朗兑欧元周四跌至两个月低点，稍早挪威央行下调利率展望，并表示，若挪威经济进一步走弱，甚至可能有必要调降指标利率。
市场原本预期挪威央行将在2015年夏季升息。挪威央行周四表示，目前计划在明年底之前维持利率不变。
央行声明后，欧元兑挪威克朗 跳升至8.3230克朗，创4月底以来最高，之前为8.1772。欧元兑克朗有望创下2013年9月中以来单日最大升幅。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。