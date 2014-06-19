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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 16:26 BJT

欧洲汇市：挪威克朗兑欧元跌至两个月低点，受央行利率前景冲击

路透伦敦6月19日 - 挪威克朗兑欧元周四跌至两个月低点，稍早挪威央行下调利率展望，并表示，若挪威经济进一步走弱，甚至可能有必要调降指标利率。

市场原本预期挪威央行将在2015年夏季升息。挪威央行周四表示，目前计划在明年底之前维持利率不变。

央行声明后，欧元兑挪威克朗 跳升至8.3230克朗，创4月底以来最高，之前为8.1772。欧元兑克朗有望创下2013年9月中以来单日最大升幅。(完)

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