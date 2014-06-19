澳洲能源：法国燃气苏伊士集团和Santos中止澳洲一个浮式LNG项目

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透墨尔本6月19日 - 法国燃气苏伊士集团(GDF Suez SA) 和澳洲油气勘探公司Santos Ltd 周四表示，已放弃在澳洲北部外海的Bonaparte浮式液化天然气(LNG)项目。该项目原预定2019年开始投入生产。
Bonaparte LNG项目已研究了三年以上，预计每年将生产240万吨LNG，在亚太市场销售。
在担心澳洲LNG项目成本激升，俄罗斯等供应国进入市场可能使LNG价跌之际，两家公司决定中止这个项目。
GDF Suez和Santos表示，由于其Petrel, Tern and Frigate气田浮式LNG项目现阶段未累积经济效益，Bonaparte LNG项目也将回到规划阶段。
“尽管共同出资的伙伴坚信气田具实质价值，也曾充分评估，但采用浮式LNG技术的未来发展，虽然技术健全...但当前不符合公司的商业要求。”Santos在声明稿指出。
GDF Suez是Bonaparte项目运营商，拥有60%该项目权益；Santos则拥有另外40%的权益。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。