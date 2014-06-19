《路透晚报》--6月19日日间新闻摘要（国际版）

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
[市场摘要]
--日本股市：跳涨1.6%至四个半月收盘高点，美联储乐观表态拉动买盘
日本股市日经指数周四跳涨1.6%至四个半月高点，此前美联储表示对美国经济充满信心，并承诺维持宽松货币政策，这引发了外国投资者的买盘。日经指数升245.36点至15,361.16点，为1月29日以来最高收盘位。东证股价指数上扬1.6%至1,269.04点，交投活跃，换手27.8亿股，创5月30日以来最高。
--中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显
中国股市沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，并收至半个月新低，软件信息及中小盘个股跌幅居前。分析师指出，投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流，大盘逐渐失血回落加剧。
沪综指收报2,023.735点，跌31.784点或1.55%，连续第三日下跌。沪深300指数收报2,126.907点，跌1.54%。
--香港股市：跟随内地股市下跌，连续四日走低
香港股市连续第四日下跌，跟随内地股市大跌走势，后者因投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流。恒生指数收盘小跌0.1%至23,167.73点，恒生国企指数跌0.9%。中资地产股领跌，延续周三的颓势，因中国大陆5月房价数据令市场失望。
--全球汇市：美元跌至三周低点，新西兰元贸易加权指数升至纪录高位
美元周四跌至三周低位，此前美联储发出谨慎信号，远低于部分市场人士关于美联储将大举暗示升息前景的预期。美元指数下降近0.5%，报80.23，为5月27日以来最低。在美联储政策声明后，大宗商品货币兑美元表现尤佳，新西兰元兑美元一度上涨近1%至六周高点0.8736美元，最新下跌0.1%，报0.8713美元。
--国际油市：布兰特原油持于114美元上方，受伊拉克动荡局势支撑
布兰特原油期货持于每桶114美元上方，接近九个月高位，受到伊拉克动乱可能造成供应中断的疑虑支撑。布兰特原油有望连续第三日上涨，上周涨逾4%。0836GMT，布兰特原油上涨0.02美元至每桶114.29美元，上日上涨0.81美元，结算价报每桶114.26美元，为9月6日来最高结算水平。美国原油7月合约升0.24美元至每桶106.21美元。该合约将于周五到期，上日结算价下滑0.39美元。
--金属期市：伦铜持稳，但需求忧虑犹存
伦铜持稳，目前存在对于全球经济增长动力及其对金属需求影响的担忧。镍价进一步下跌，因LME库存大幅增加。交易商称，青岛港口金属融资骗贷案后，对中国一些小型公司能否获得信贷的忧虑，亦让铜成为空头的目标。0839GMT，伦敦金属交易所三个月期铜小涨至每吨6,728.75美元，上日收盘变动不大。上海期交所主力8月期铜下滑0.23%至每吨48,050元人民币。
--全球金市：美元走软提振现货金小涨，铂金受南非罢工影响走高
现货金小涨，因美联储公布利率展望后美元走软。铂金族金属上涨，因南非矿业罢工解决过程出现新的障碍。0842GMT，现货金小涨至每盎司1,281美元左右，周三上涨0.5%。现货铂金(白金)和钯金持续上扬，双双交投于一周高位附近。 (完) (整理 艾茂林; 审校 田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。