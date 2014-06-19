《路透晚报》--6月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：跳涨1.6%至四个半月收盘高点，美联储乐观表态拉动买盘

日本股市日经指数周四跳涨1.6%至四个半月高点，此前美联储表示对美国经济充满信心，并承诺维持宽松货币政策，这引发了外国投资者的买盘。日经指数升245.36点至15,361.16点，为1月29日以来最高收盘位。东证股价指数上扬1.6%至1,269.04点，交投活跃，换手27.8亿股，创5月30日以来最高。

--中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显

中国股市沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，并收至半个月新低，软件信息及中小盘个股跌幅居前。分析师指出，投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流，大盘逐渐失血回落加剧。

沪综指收报2,023.735点，跌31.784点或1.55%，连续第三日下跌。沪深300指数收报2,126.907点，跌1.54%。

--香港股市：跟随内地股市下跌，连续四日走低

香港股市连续第四日下跌，跟随内地股市大跌走势，后者因投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流。恒生指数收盘小跌0.1%至23,167.73点，恒生国企指数跌0.9%。中资地产股领跌，延续周三的颓势，因中国大陆5月房价数据令市场失望。

--全球汇市：美元跌至三周低点，新西兰元贸易加权指数升至纪录高位

美元周四跌至三周低位，此前美联储发出谨慎信号，远低于部分市场人士关于美联储将大举暗示升息前景的预期。美元指数下降近0.5%，报80.23，为5月27日以来最低。在美联储政策声明后，大宗商品货币兑美元表现尤佳，新西兰元兑美元一度上涨近1%至六周高点0.8736美元，最新下跌0.1%，报0.8713美元。

--国际油市：布兰特原油持于114美元上方，受伊拉克动荡局势支撑

布兰特原油期货持于每桶114美元上方，接近九个月高位，受到伊拉克动乱可能造成供应中断的疑虑支撑。布兰特原油有望连续第三日上涨，上周涨逾4%。0836GMT，布兰特原油上涨0.02美元至每桶114.29美元，上日上涨0.81美元，结算价报每桶114.26美元，为9月6日来最高结算水平。美国原油7月合约升0.24美元至每桶106.21美元。该合约将于周五到期，上日结算价下滑0.39美元。

--金属期市：伦铜持稳，但需求忧虑犹存

伦铜持稳，目前存在对于全球经济增长动力及其对金属需求影响的担忧。镍价进一步下跌，因LME库存大幅增加。交易商称，青岛港口金属融资骗贷案后，对中国一些小型公司能否获得信贷的忧虑，亦让铜成为空头的目标。0839GMT，伦敦金属交易所三个月期铜小涨至每吨6,728.75美元，上日收盘变动不大。上海期交所主力8月期铜下滑0.23%至每吨48,050元人民币。

--全球金市：美元走软提振现货金小涨，铂金受南非罢工影响走高