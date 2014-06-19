离岸人民币：建行亚洲将在瑞士发行首支人民币债券--消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 消息人士透露，按市值计中国第二大银行----建设银行 旗下香港子公司建行（亚洲）周四在瑞士苏黎世启动了一支人民币债券发行计划，这是瑞士市场开展以来首支人民币债券，亦是苏黎世寻求成为人民币离岸交易中心的新举措。
消息人士透露，建行（亚洲）此次发行的人民币债券期限为三年期，初始规模10亿元人民币左右，试水意义较浓，亦为全球最大的离岸金融中心之一--苏黎世人民币业务开了先河。
此次人民币债券联席牵头经办人及帐簿管理主要包括：瑞银、汇丰银行、建银国际、中银香港、巴克莱银行。
瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。
瑞士正利用与中国的良好关系来推动其人民币离岸业务，中国是瑞士最大的贸易伙伴之一，瑞士海关数据显示，2013年中国成为继德国和美国之后的瑞士第三大贸易伙伴。从2003年到2013年，瑞士对中国的商品出口额翻了一番。
世界几大金融中心目前都在积极开展人民币业务，本周中国央行宣布，分别授权建设银行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行，中国银行 法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行，这将更有利于欧洲企业对人民币使用的安排。
汇丰银行在研报中表示，到2015年，中国三分之一的跨境交易将以人民币为结算货币，人民币、美元与欧元将成为全球三大主要货币。
建行（亚洲）今年4月底在瑞士已成功发行一支3亿瑞郎（合近21.3亿元人民币）五年期债券，这亦是大中华区机构公募发行的首支瑞士债券。 （完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。