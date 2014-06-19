银行观点：去年香港百万富翁人数增速明显减慢，中国则加快增长--RBC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 加拿大皇家银行(RBC) 的财富管理部门周四称，去年香港百万富翁人数按年升9.4%，较前一年明显放缓，而中国百万富翁人数增速加快至17.8%。
全球顾问公司凯捷与RBC财富管理联合发表的全球财富报告显示，2013年香港拥有至少100万美元可投资资产的富裕人士总数为12.4万，按年增长9.4%；财富总量按年上升11.9%至6,269亿美元。
这较2012年的人数和财富总量增速分别逾35%及37%，明显放缓，主要受股市和房地产市场动力下降影响。
RBC财富管理董事总经理兼北亚区主管Michael Yong-Haron在记者会上表示，以过去五年的平均表现计，香港在全球25个主要市场之中仍是最高增长，人数和财富增幅分别达27%及28%。
“这反映出香港经济长年根基稳固。”他说。
尽管中国经济增长放缓和内地来港旅客可能减少，将对香港经济构成负面影响，但RBC认为，全球投资气氛好转有利于财富增长。
“调查显示亚太地区的富裕人士对财富成长的重视胜过财富保值。”Yong-Haron说，“这是由于环球主要市场经济风险减退，富裕人士愿意采取更积极的投资策略。”
至于中国去年的百万富翁人数按年增长17.8%至75.8万，增幅高于2012年的14.3%。同期亚太地区的富裕人士数目升17.3%至432万，与北美的差距缩小至少于1万人。
去年日本新增的富裕人士为42.5万，对全球富裕人士人口的成长贡献仅次于美国的57万，这与同期日本股市上涨近25%带来的财富增值有关。
受亚太地区与北美的推动，去年全球富裕人士增加176万人或15%，财富增近14%至刷新纪录的52.62万亿美元。
报告预期，至2016年全球富裕人士财富将升至64.3万亿美元，较去年增加22%。多数地区皆可望有强劲的成长，其中又以亚太地区增幅最大。
RBC财富管理为世界主要财富管理机构之一，其代管资产超过6,900亿加元，管理资产超过4,260亿加元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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