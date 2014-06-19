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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 16:44 BJT

日本债市：30年期日债收益率录得一年来最大涨幅，因央行削减购买量

市场人士表示，日本央行不得不做出类似调整，借此将持有债券的存续期保持在央行政策委员会规定的七年左右。

这样的调整足以搅动市场，因市场对央行的依赖性非常大。由于量化宽松政策的关系，新发行的公债中，日本央行的购买量就占到了70%。

在常规市场操作中，期限超过10年的债券购买规模将由1,500-3,500亿日圆降至1,300-3,500亿日圆(13-34亿美元)。

不过，实际上近几个月以来，日本央行的购买数量一直位于区间的底部。

此外，日本央行还表示，将买入1,000亿日圆25年或以下年期的公债，而30年和40年期等较长期公债购买规模只会有300亿日圆。

10年期日债收益率 下跌0.5个基点，至两周低位0.585%；10年期日债期货 上升0.07点，报145.34。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -- -- 0.080%

五年期公债 0.175% -0.5 0.180%

10年期公债 0.590% +0.0 0.590%

20年期公债 1.465% +1.5 1.450%

30年期公债 1.705% +4.5 1.660%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.34 +0.07 145.27

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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