中国债市：国债预发行券种由七年期扩大至全部关键期限--财政部

路透上海6月19日 - 中国财政部等部门周四发布通知，将国债预发行券种由现有的七年期品种，扩大至包括1、3、5、7和10年的全部关键期限。

国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完)