中国债市：国债预发行券种由七年期扩大至全部关键期限--财政部

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海6月19日 - 中国财政部等部门周四发布通知，将国债预发行券种由现有的七年期品种，扩大至包括1、3、5、7和10年的全部关键期限。
通知并称，交易场所符合《试点通知》规定后即可开展关键期限记账式国债预发行交易。
财政部于2013年3月开展国债预发行试点，当年10月在上海证交所正式开始预发行交易，初始仅有七年期记账式国债为首批试点券种。
国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。