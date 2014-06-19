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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 16:35 BJT

中国债市：国债预发行券种由七年期扩大至全部关键期限--财政部

路透上海6月19日 - 中国财政部等部门周四发布通知，将国债预发行券种由现有的七年期品种，扩大至包括1、3、5、7和10年的全部关键期限。

通知并称，交易场所符合《试点通知》规定后即可开展关键期限记账式国债预发行交易。

财政部于2013年3月开展国债预发行试点，当年10月在上海证交所正式开始预发行交易，初始仅有七年期记账式国债为首批试点券种。

国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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