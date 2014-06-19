台湾汇市：台币随亚币结束连六贬收升，美联储立场温和令美元低头

* 台币收升结束连六贬 * 美联储立场温和推升韩元和台币趋升 * 进口商买汇限缩台币升幅 * 明日实质交易区间估在29.97-30.00 路透台北6月19日 - 台币兑美元 周四收升结束先前连六贬。交易员表示，美联储(FED) 政策立场温和令美元走弱，带动亚洲货币韩元走升，外资汇入下，推升台币午后实质交易缓升至逾一周高位。 午后开盘台币升至29.973，创逾一周盘中高位，前高在6月9日出现29.970。交易员指出，除了外资汇入之 外，也有部分出口商耐不住性子先行抛汇。只不过，进口商在台币趋强时买入美元的力道也相当强劲，抵销了 台币的升势。 〞今天台币实质成交升破30，要看一下接下来进口商是不是要继续买。〞一位大型商银交易人士说。 他也表示，今日实质交易大都成交在30的下方，进口商买汇力道相当强，然还是要观察后续的买汇力道是 否能够持续。此外时序已进入月底，预估出口商开始有较大的抛汇压力，若搭配外资持续汇入，不排除台币进 入缓步升值阶段，台币初步先看29.910的前波压力区。 他们预估，明日实质区间不脱29.970-30.000。今日台币实质交易区间在29.973-30.005，上日则在30.003 -30.015。 美联储周三下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息 步伐会略微加快。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价明显扩大，美元看弱。一 个月远汇报价 在29.950/29.970左右，上日纽约盘收在29.953。 韩国韩元兑美元周四中止此前五天的连跌，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果的提振。韩元兑 美元 国内收报1,018.7，较周三国内收盘价1,022.4升值0.4%。 台湾股市周四连续第四日收升，并创逾六年七个月收盘高位，因美国联邦理事会(美联储/FED)对经济做出 乐观评估引领亚洲股市上扬。外资及陆资在台股大幅买超57.83亿台币，连续第11个交易日买超共计527.9亿台 币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请失业金人数、美国6 月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议； 6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政 事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.036 30.071 29.973-30.079 30.070 6.89 7.02 元太外汇经纪公司 30.032 30.068 29.970-30.068 30.068 3.51 3.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.115/-0.085 (完)