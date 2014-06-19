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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 16:56 BJT

台湾外汇：瑞穗银行成为日圆清算行，欧元清算行从缺--央行

路透台北6月19日 - 台湾央行周四表示，外币结算平台遴选日本瑞穗银行 台北分行为日圆清算银行，至于欧元清算行暂予从缺。

台湾央行2月间表示，为了扩增〞外币结算平台〞的功能，将在现行的美元清算、人民币清算业务之后，新增纳入日圆及欧元结算作业。并自2月起办理日圆及欧元清算银行遴选作业，并组成遴选小组。

台湾央行称，外币结算平台纳入日圆的结算作业将在2015年上线，后续再择期办理欧元清算银行。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨祯)
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