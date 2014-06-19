路透基点：中国太平保险控股四年期贷款扩容至15亿港元--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国太平保险控股的8亿港元四年期融资案规模已经提高至15亿港元(1.93亿美元)，此前有五家银行参贷。

牵头行、簿记行兼承销行三井住友银行承贷7.50亿港币。

中国农业银行香港分行承贷3亿港币，并担任牵头行；彰化商业银行OBU携2亿港币加入，担任安排行。

经理行华南银行香港分行和永亨银行各自承担1亿港币。第一商业银行香港分行承贷5,000万港币。

签约预计将在两周内举行。

一如此前报导，该贷款包括定期贷款和循环信贷两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码185个基点和加码195个基点。

定期贷款部分占贷款总额的三分之二，循环信贷部分占三分之一。平均利率为较Hibor加码188个基点。

数量有限的银行受邀参加。承贷3亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为220个基点，承诺费率128个基点；承贷2-2.5亿港元的银行获得安排行的头衔，综合收益216个基点，承诺费112个基点；承贷1-1.5亿港元的银行担任经理行，综合收益213个基点，承诺费100个基点。

回复截止5月9日。所筹资金将用于公司一般运营资本。