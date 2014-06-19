新兴汇市：菲律宾披索NDF上扬，其他亚洲新兴货币反弹

消息公布后，菲律宾披索一个月期无本金交割远期外汇(NDF) 上涨0.5%至43.63披索，为6月10日以来最强。

“若成长指标改善，升息也就不远了，”新加坡Westpac资深外汇策略师Jonathan Cavenagh称。

“这应会让菲律宾披索的状况好于印尼卢比 和印度卢比 等亚洲货币，”Cavenagh说。

他指出，投资人可能会将披索一个月期NDF跌向44.00视为逢低承接的机会。

披索现汇 收高0.7%至43.82披索。菲律宾央行在收盘后公布决议。

马币(林吉特) 上涨，投资人建立新的多头部位。

印尼卢比和韩元 上扬，投资人回补空头部位，因美联储的立场不如部分市场人士预期的强硬。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.76 101.92 +0.16 +3.46 105.28

坡元 1.2476 1.2488 +0.10 +1.25 1.2632

台币 30.036 30.071 +0.12 -0.29 29.950

韩元 1017.92 1022.40 +0.44 +3.68 1055.40

泰铢 32.40 32.51 +0.34 +1.42 32.86

菲律宾披索 43.84 44.12 +0.64 +1.28 44.40

印尼卢比 11930.00 11995.00 +0.54 +1.93 12160.00

印度卢比 60.02 60.39 +0.62 +2.97 61.80

马币 3.2120 3.2335 +0.67 +1.98 3.2755

人民币 6.2287 6.2314 +0.04 -2.81 6.0539

(完)

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