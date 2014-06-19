新兴汇市：菲律宾披索NDF上扬，其他亚洲新兴货币反弹

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
消息公布后，菲律宾披索一个月期无本金交割远期外汇(NDF) 上涨0.5%至43.63披索，为6月10日以来最强。
“若成长指标改善，升息也就不远了，”新加坡Westpac资深外汇策略师Jonathan Cavenagh称。
“这应会让菲律宾披索的状况好于印尼卢比 和印度卢比 等亚洲货币，”Cavenagh说。
他指出，投资人可能会将披索一个月期NDF跌向44.00视为逢低承接的机会。
披索现汇 收高0.7%至43.82披索。菲律宾央行在收盘后公布决议。
马币(林吉特) 上涨，投资人建立新的多头部位。
印尼卢比和韩元 上扬，投资人回补空头部位，因美联储的立场不如部分市场人士预期的强硬。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.76 101.92 +0.16 +3.46 105.28
坡元 1.2476 1.2488 +0.10 +1.25 1.2632
台币 30.036 30.071 +0.12 -0.29 29.950
韩元 1017.92 1022.40 +0.44 +3.68 1055.40
泰铢 32.40 32.51 +0.34 +1.42 32.86
菲律宾披索 43.84 44.12 +0.64 +1.28 44.40
印尼卢比 11930.00 11995.00 +0.54 +1.93 12160.00
印度卢比 60.02 60.39 +0.62 +2.97 61.80
马币 3.2120 3.2335 +0.67 +1.98 3.2755
人民币 6.2287 6.2314 +0.04 -2.81 6.0539
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/王冠中; 审校 高琦/张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。