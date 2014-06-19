中国债市：利率互换窄幅波动，月底前料趋势性行情难现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月19日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四小幅波动。市场人士表示，在早间资金面稍显紧势干扰下，IRS略走升，但午后部分机构融出部分资金，流动性稍缓，IRS稍有下探，但全天波动幅度并不大，基本在上日价位附近震荡。
”IRS基本是昨天的位置震荡，两边互相不服，所以对打，头破血流啊，经常顶上了就成交好多，谁都不让步。“上海一银行交易员称，”大家的分歧也比较大，主要是对接下来资金的情况看法不一致，虽然央行放松的节奏不会改，但是力度大小如何把握不准。
他并认为，过了半年末资金面虽再没有紧张的理由，但是IRS的跌幅空间不大了，资金利率保持在之前的位置就足够了。
银行间资金市场周四主要质押式回购利率 继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。
”我一早pay（收固定付浮动），上不动。“上海另一银行交易员指出，早上IRS也就是不痛不痒上2个点 ,下午又下了个1、2个点，现在没什么大波动，上也上不去，月底前差不多就这个位置盘整了。
"620钱荒"一周年到来之际，央行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3650/3.4700 3.4225/3.5150 3.6500/3.7450 3.8800/3.9800 3.8679/4.1854
上日 3.3509/3.4684 3.4375/3.5138 3.6575/3.7434 3.8725/3.9654 3.8834/4.1321
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变动 +0.0141/+0.0016 -0.0150/+0.0012 -0.0075/+0.0016 +0.0075/+0.0146 -0.0155/+0.0533
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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