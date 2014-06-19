更新版 1-瑞士央行：准备好必要时采取行动，应对ECB宽松政策的影响

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
瑞士央行维持瑞郎Libor 的目标区间在0-0.25%不变，符合之前路透调查的所有分析师的预期。
瑞士央行还将2014年该国经济增长率预估维持在2.0%，当年通胀率预估则从零微幅上调到0.1%。央行将2015年和2016年通胀率预估分别下调到0.3%和0.9%。
“我们仍未看到瑞士国内出现真正的通胀压力。这意味着央行能够维持非常宽松的货币政策。”瑞信分析师Maxime Botteron说道。
根据路透调查，大多数受访分析师都预期瑞士央行将维持汇率限制，至少到2016年甚至更长时间。（完）
(编译 张涛/田建华/高琦 审校 蔡美珍/张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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