更新版 1-瑞士央行：准备好必要时采取行动，应对ECB宽松政策的影响

瑞士央行维持瑞郎Libor 的目标区间在0-0.25%不变，符合之前路透调查的所有分析师的预期。

瑞士央行还将2014年该国经济增长率预估维持在2.0%，当年通胀率预估则从零微幅上调到0.1%。央行将2015年和2016年通胀率预估分别下调到0.3%和0.9%。

“我们仍未看到瑞士国内出现真正的通胀压力。这意味着央行能够维持非常宽松的货币政策。”瑞信分析师Maxime Botteron说道。

根据路透调查，大多数受访分析师都预期瑞士央行将维持汇率限制，至少到2016年甚至更长时间。（完）