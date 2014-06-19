CNH动态：离岸现汇连续第四天疲软，离岸购汇意图较浓

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 离岸人民币现汇 周四连续第四天下跌。不过，国际美元在美联储（FED）会议后走软，以及境内现汇上涨，支撑了此间汇价。
银行人士指出，月底前美元需求较多，压制离岸人民币价格走高。然而，目前人民币6.20-6.25区间波动形势确立，在央行出现新的指引前，大涨或大跌的情况不易出现。
“人民币基本就是区间波动，市场现在也不预期USD/CNH会大涨，但作空USD/CNH的气氛也还没有形成。”一外资行人士说。
本地时间下午6:23时，离岸人民币现汇 报6.2300，较上交易日跌40点子或0.06%，与境内人民币价差4点子，上日约26点子。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)在联邦公开市场委员会（FOMC）会后声明中下调今年成长预估，并暗示长期利率可能低于联储之前的预估。政策声明基调温和，推动国际美元走软。
周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的投资者人气改善，中国人民币人气四个月来首次转为看涨。
人民币兑美元 即期小幅收升，终结此前连续三日跌势。今日客盘结购汇相对均衡，尽管市场方向仍不明朗，不过人民币多头兴趣近期有渐浓倾向，加上中间价升值带动，助推人民币汇率走升。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。