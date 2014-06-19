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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 18:41 BJT

CNH动态：离岸现汇连续第四天疲软，离岸购汇意图较浓

路透香港6月19日 - 离岸人民币现汇 周四连续第四天下跌。不过，国际美元在美联储（FED）会议后走软，以及境内现汇上涨，支撑了此间汇价。

银行人士指出，月底前美元需求较多，压制离岸人民币价格走高。然而，目前人民币6.20-6.25区间波动形势确立，在央行出现新的指引前，大涨或大跌的情况不易出现。

“人民币基本就是区间波动，市场现在也不预期USD/CNH会大涨，但作空USD/CNH的气氛也还没有形成。”一外资行人士说。

本地时间下午6:23时，离岸人民币现汇 报6.2300，较上交易日跌40点子或0.06%，与境内人民币价差4点子，上日约26点子。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在联邦公开市场委员会（FOMC）会后声明中下调今年成长预估，并暗示长期利率可能低于联储之前的预估。政策声明基调温和，推动国际美元走软。

周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的投资者人气改善，中国人民币人气四个月来首次转为看涨。

人民币兑美元 即期小幅收升，终结此前连续三日跌势。今日客盘结购汇相对均衡，尽管市场方向仍不明朗，不过人民币多头兴趣近期有渐浓倾向，加上中间价升值带动，助推人民币汇率走升。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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