香港个股：海通国际引入中国社保基金为策略股东，未来开展多方面合作

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 中国海通证券 的海外业务分支--海通国际 周四称，公司已引入全国社会保障基金为策略性投资者，未来将开展多方面合作。
海通国际在一份声明中称，公司第一大股东海通国际控股已向社保基金转让其所持海通国际5,500万股，或2.63%的股份，惟未披露交易作价。以海通国际今天收市价4.17港元计，该批股份市值约2.3亿港元。
海通国际表示，“此次交易主要是基于双方建立长期战略合作关系，于未来在企业融资、海外资产管理等业务展开多方面的合作。”
据社保基金此前的资料显示，其基金规模达11,943亿元人民币，去年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。
交易完成后，海通国际控股在海通国际的持股比例由71.76%降至69.14%。海通国际控股表示，是次交易有利于海通国际的长远发展，并对于集团作为海通证券海外业务平台的前景充满信心，亦不排除在适当时机继续增持海通国际的股份。
据海通国际内部人士称，社保基金此前有意参与海通国际的供股计划，惟最后决定通过由海通国际控股转让部分股份的方式入股。至于社保基金未来会否进一步增持海通国际的股份，则不得而知。
海通国际拥有全牌照，从事企业融资、经纪及孖展融资、投资管理、固定收益、外汇及商品、结构性投融资及股票衍生产品六大业务板块，现时在香港和澳门拥有十多间分行，在北京和上海设有两个办事处，并于新加坡设有海外公司。
最终控股股东海通证券为中国大型券商，在境内拥有超过270家营业部，为逾470万名零售客户和15,000多名机构及高净值客户提供全面的金融服务。
海通国际周四收升1.71%。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。