挪威央行：总裁称降息几率至少25%，他国降息或引发挪威下调利率

路透奥斯陆6月19日 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)对路透称，挪威央行新的利率路线显示至少有25%的可能性降息。

奥尔森称，“我很确定，那些仔细看过利率路线的人会得出这样的结论，即有接近25%的可能性(降息)，或者也许还要更高一些。”