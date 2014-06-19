《中国债市每日综述》政金债收益率曲线变平，有多方选择低位吸筹

* 政金债收益率曲线变平坦

* 部分机构选择抛券筹钱，短债收益率小涨

* 有多方选择低位吸筹，中长债收益率反有下探

* 国债预发行品种增加，机构多表示助力或有限

路透北京6月19日 - 中国银行间债市周四政金债收益率曲线变平坦。市场人士表示，流动性仍偏紧，部分机构选择抛券筹钱，短期一二级收益率均小涨；然部分机构认定资金紧势不会持续很久，基于政策放松预期的多方选择低位吸筹，中长期收益率反有下探。至于国债预发行品种的增加，机构多表示助力或有限。

"曲线是平了，缺钱，要打新股，有卖短券的，收益率上了；长的这边收益率上去了，还是有人有买的兴趣的。"上海一外资银行交易员称。

他进一步指出，机构会存在节点性流动性备付需求增加和现券价值变好的冲突，部分可以解决该问题的机构会趁机买入一些。国债预发行在交易所进行，多数机构参与难度大。

华东地区一银行资深交易员也表示，国债预发行可参与机构偏同质，增加交易品种也难从根本上改变其环境。现券后期走势，取决于政策放松和经济企稳的博弈，个人偏乐观。利率品会看好中长期，信用品会青睐中长期低评级高收益债。

试水逾一年后，财政部周四宣布将国债预发行券种由现有的七年期，扩大至包括1、3、5、7和10年的全部关键期限国债。显示债券衍生品交易的不断推进，唯现有预发行交易不甚活跃，市场影响应该暂时不明显。

农发行周四招标的三期固息债定位均偏高，尽管投标倍数都不低，显示仍有一定的配置需求；但现券近日走势偏弱，加之半年末资金面趋紧，机构谨慎预期下中标收益率明显抬升。

政金债收益率曲线走平。剩余期限约9.59年的国开行固息金融债14国开05券最新成交收益率 为4.92%，上日尾盘为4.95%。剩余期限约2.81年的国开行固息金融债14国开08券最新成交收益率 为4.58%，上日尾盘为4.58%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.500元人民币，较上日结算价跌0.014元或0.01%。单日成交1,235手，上日成交量为2,140手。

**央行净投放量大减机构偏谨慎**

银行间资金市场周四主要质押式回购利率 继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。

市场人士并指出，虽然今日14天期质押式回购利率 大跌，但实际场内跨月资金供给较为稀缺，成交较少，价格不具代表性。

“早上偏紧，小机构难借点，包括基金、券商还有一些小的银行，下午应该会好点。”华南一商业银行交易员称。

对14天质押式回购加权利率大跌，她认为，“14天是有人在做(价格)，问题是出(14天期)的人都不多。”

北京一商业银行交易员指出，央行公开市场净投放大减，亦令市场预期偏谨慎，但后续随着打新股资金等解冻，资金面料不会出现过度紧张局面。

“顶多就是机构都谨慎了，上午不出，下午还是会出的，尤其是大行。”他称。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞则指出，新股发行再次重启，首批四家新股网上申购，总募集资金规模为18.1亿元人民币，预计冻结资金规模为700-1,000亿，导致大盘和交易所资金面大幅调整，不过，如果IPO对资金面造成持续的影响，也不排除央行在公开市场操作或者非公开市场操作上进行短期的资金投放以平抑流动性的大幅波动。

中国央行公开市场今日进行了200亿元28天期正回购操作，据此计算，本周公开市场净投放150亿元，已连续六周净投放，但净投放量较上周的1,040亿元大幅缩减。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9316.93亿元，高于周三的9230.37亿元。其中，隔夜品种成交6,931.17亿元，周三为7,169.99亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7366 2.6711 +6.55 6,931.17

七天 3.1760 3.0943 +8.17 1,324.86

14天 3.6879 4.4883 -80.04 811.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5400 15.3600 -1,282.00 2,333.96

七天 4.8200 6.4300 -161.00 299.42

14天 5.2100 5.6650 -45.50 28.68

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7400 2.8000 -6.00 --

七天 3.1800 3.0700 +11.00 --

14天 4.3000 4.5100 -21.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6980 2.6390 +5.90 --

七天 3.0930 3.0740 +1.90 --

三个月 4.7692 4.7767 -0.75 --