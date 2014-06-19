《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:47时,1港元=0.80358人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 6.64 5.19 1.59 南玻 6.67 5.28 1.57 深康佳 4.17 2.81 1.85 ST中华 5.55 2.58 2.68 深深宝 6.31 6.75 1.16 深华发 7.30 3.66 2.48 深赤湾 11.89 10.86 1.36 招商地产 10.36 10.70 1.20 特力 8.95 5.67 1.96 飞亚达 7.57 5.78 1.63 一致药业 38.44 32.23 1.48 深深房 3.58 2.78 1.60 ST盛润 6.14 5.32 1.44 深纺织 7.07 5.47 1.61 方大集团 7.09 3.62 2.44 深国商 12.99 8.78 1.84 深赛格 4.22 2.63 2.00 宝石 7.57 4.61 2.04 小天鹅 9.93 9.85 1.25 粤高速 2.90 2.38 1.52 晨鸣纸业 4.15 3.78 1.37 美菱电器 4.62 4.91 1.17 大冷股份 9.06 6.54 1.72 粤电力 4.62 4.37 1.32 佛山照明 9.75 6.18 1.96 江铃汽车 27.45 30.02 1.14 沙隆达 10.97 7.80 1.75 苏常柴 7.38 4.37 2.10 威孚高科 25.70 24.75 1.29 古井贡酒 17.30 15.65 1.38 ST东海 5.14 4.96 1.29 长安汽车 12.03 14.98 1.00 京东方 2.22 1.91 1.45 鲁泰 8.62 10.19 1.05 本钢板材 4.17 2.45 2.12 张裕 23.70 16.60 1.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。