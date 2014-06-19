重温稿-中国债市：国债预发行券种扩至全部关键期限，一年期波动略多可关注

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 国债预发行券种由七年期扩大至全部关键期限
* 现有交易不活跃，扩容直接影响料不大
* 一年期投标结果变数大，有望提升预发行交易气氛
路透上海6月19日 - 试水逾一年后，中国财政部周四宣布将国债预发行券种由现有的七年期，扩大至包括一、三、五、七和10年的全部关键期限国债。这显示债券衍生品交易在不断推进，唯现有预发行交易不甚活跃，市场影响应该暂时不明显。
不过有业内人士指出，与其他关键期限均有投标考核相比，不参与考核的一年期券种给予投标者更多的博弈空间。在此期限国债加入预发行范围后，变数较大的投标结果，或有望提升市场交投热度。
北京一大型券商分析师称，国债预发行范围“成熟了就可以放开，毕竟未来国债期货的期限品种也会更丰富。”
今年1月路透曾引述消息称，在现有五年期品种基础上，中国金融期货交易所召开会议讨论10年期国债期货推出事宜，并表示将视情况尽快推出。
上述分析师并表示，受累于国债预发行的极其不活跃，是次券种扩容，可能影响有限。当然，也不排除在证券交易所全方位推广后，获得经验引入银行间市场的可能。
不过上海一银行交易员指出，一年期国债被列入预发行范围，或有望提升未来交易活跃度。因与其他期限附息国债相比，缺少投标考核限制，致一年期发行结果变数偏大。
据路透统计，除贴现国债外，在今年逾20次附息国债招标中，仅有的两次未达计划规模均出现在一年期品种上。因无投标考核压力，机构标位差距较大，导致部分成为无效标位。
上海证券交易所统计数据显示，自去年10月国债预发行正式开展以来至今，共成交不足5亿元人民币。另据路透计算，该期间国债预发行试点券种的七年国债发行规模已逾2,000亿元。
财政部今日下发的通知并称，交易场所符合《试点通知》规定后即可开展关键期限记账式国债预发行交易。
财政部于2013年3月开展国债预发行试点，当年10月在上海证交所正式开始预发行交易，初始仅有七年期记账式国债为首批试点券种。
国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完)
参看通知详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇/徐永; 审校 张喜良)
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