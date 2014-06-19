《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:51时,1美元=6.2296人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 5.67 0.455 2.00 大众交通 6.01 0.613 1.57 永生投资 15.01 1.223 1.97 老凤祥 24.4 2.47 1.59 鼎立股份 9.39 0.595 2.53 氯碱化工 7.05 0.442 2.56 双钱股份 10.97 0.679 2.59 海立股份 6.96 0.534 2.09 浦东金桥 10.02 0.96 1.68 外高桥 26.23 1.595 2.64 ST联华 17.9 1.631 1.76 锦江投资 8.81 0.892 1.59 中路股份 17.35 0.808 3.45 金山开发 13.08 0.586 3.58 海欣股份 6.21 0.443 2.25 大江股份 5.35 0.352 2.44 上柴股份 9.22 0.664 2.23 丹化科技 5.44 0.395 2.21 上海三毛 5.65 0.59 1.54 友谊股份 11.03 1.199 1.48 上工申贝 10.53 0.552 3.06 上海机电 15.09 1.652 1.47 宝信软件 29.27 1.794 2.62 上海物贸 9.88 0.634 2.50 上海普天 15.38 0.719 3.43 陆家嘴 15.87 1.461 1.74 华新水泥 6.61 0.909 1.17 锦江股份 15.64 1.49 1.68 华电能源 2.68 0.296 1.45 SST天海 6 0.281 3.43 大名城 6.32 0.326 3.11 东方通信 11.85 0.535 3.56 黄山旅游 11.65 1.193 1.57 开开实业 12.14 0.753 2.59 海南航空 1.63 0.345 0.76 ST轻骑 3.72 0.303 1.97 振华重工 3.06 0.372 1.32 锦州港 3.81 0.382 1.60 九龙山 2.94 0.279 1.69 凌云股份 7.43 0.461 2.59 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。