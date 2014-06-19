更新版 1-台湾货币市场：短率微幅上扬，资金分配不均料令季底更紧缩

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 两大龙头行库无余裕，拆款市场全面保守
* 跨月拆款利率高点续上扬，买票利率也蠢动
* 台债殖利率近日飙升，货市信心亦受到牵动 (新增准备数据及存单发行细节)
记者 董永年
路透台北6月19日 - 台湾银行间短率周四微幅上扬，受资金分配不均以及季底效应逐渐发酵影响，跨月拆款高位较上日继续走升。市场并保守看待下周资金情势，认为流动性不足问题料持续升温。
市场交易人士指出，本季底难得出现两大龙头行库资金都不宽裕的情形，连带影响各家金融机构也跟着保守，使两周期的跨月拆借难以寻觅。有银行调度人士甚至表示，已有几家银行下达月内拆款暂止的命令。
〞龙头银行没放钱出来，连带中小型银行跟着保守，宁愿放在手中。〞一位大型票券商交易主管说。
另一大型公股银行交易员则称，相较去年第二季末两大龙头行库是放钱出来解决资金偏紧的状况，这次情况刚好相反：一家是先前拆入多，近期还钱令资金不够宽裕；另一家则是最近买进不少债券部位，使得余钱不足。
一票券商交易主管并指出，近日台债殖利率剧烈波动，多少也影响到了货币市场的信心。他认为，虽然债券是反映对长期利率的看法，但两者间多少还是有一定程度的连动。
〞殖利率弹升背后或许有更深的意含存在，没有不可能的事情发生。〞他说。
台湾10年指标公债103/6 殖利率受美债以及筹码因素影响，周二、三接连共大弹11个基点。惟今日受美联储声明较预期温和令美债殖利率下滑带动，103/6殖利率呈现弹多回落的修正走势。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.388%；今日区间在0.295-0.430%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日；跨月利率拆借高位在0.51%，上日在0.50%。
**短票利率高位隐然上扬**
短票市场方面，受拆款资金供应不足影响，有银行趁势拉高买票利率，惟票券商资金缺口不大，因此并未带动短票利率全面上扬。
一大型票券商交易员指出，已有银行将买票利率调高到0.62%，不过没有承做。
惟另一大型行库交易主管说，今日有酌量买票，成交利率较月初的0.60-0.61%走高2-3个基点。
〞我们就是撑到不能过，再伸头出去给人家剁。〞一大型票券商交易主管说。
今日银行端、投信和寿险的月内自保短票利率趋同，主要成交在0.58-0.59%，和上日相同；银行端、寿险及投信跨月短票的成交利率主要落在0.60%-0.61%，少量高见0.62-0.63%。
台湾央行周四公布，共发行2,195.3亿台币存单，与今日存单到期金额2,195.8亿相较，存单发行余额减0.5亿台币。 周五央行存单到期756亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备54亿台币，累计超额准备为负1,070亿台币、加计前期1%的超额准备为1,017亿台币。
**RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平，在上日大额债券交割后，资金回复平稳。不过时序逐渐接近月底，且下周又有大笔交割将进行，交易员都不敢大意。
他们认为，6月季底的紧缩效应将在下周显现，而下周又有高逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割。市场预估下周五因是周末且为月底前倒数第二个交易日，估计当日的资金情势将会相当紧俏。
〞今天倒是不紧，投信和寿险钱都很多，〞一位大型证券商交易员说。
另一家大型证券商交易员则提到，今年有另一个宽松因素是，今年企业的现金股利发放金额估计会明显攀高，法人及公司户的短期资金仍多，在7月中旬逐渐进入发放高峰时，预料他们将以短期资金的运用为主，有助货币市场资金调度。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
周五有中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债将交割。
下周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，发行情况为：周一永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债；周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债；周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债；周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债；周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良/曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。