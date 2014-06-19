中国反腐：山西副省长杜善学涉嫌严重违纪违法接受调查

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月19日 - 中国中共中央纪律检查委员会官方网站周四公告称，山西省委常委、副省长杜善学涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委监察部官网并公告，山西省政协副主席令政策涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。
山西省人民政府网站显示，杜善学，1956年2月生，山西省临猗县人，1975年3月加入中国共产党，1976年6月参加工作，中央党校研究生学历，哲学硕士学位。现任山西省委常委、副省长。
山西省政协网站显示，令政策，一九五二年五月生，山西省平陆县人，省委党校函授本科学历，一九七三年十一月加入中国共产党，一九六八年十月参加工作。2008年1月任山西省政协副主席。
中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括被免去江西省副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山等。
稍早新华社公布，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。