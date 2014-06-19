英国经济：央行货币政策委员会委员威尔称，近期没有必要调升利率

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦6月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)接受英国广播公司(BBC)Radio Ulster采访时称，其认为近期没有上调利率的必要。威尔是MPC中立场最强硬的委员之一。
威尔周三曾表示，若失业率下滑速度比央行预期的快，今年末可能需要升息。
在电台采访中，威尔强调利率尚不需要上调。
“就目前情况来看，我认为没有调升利率的理由。如果近期这发生变化，我会很意外。”威尔在周四的采访中称。
“年内稍晚将是另外一回事了，但是我需要看到经济如何发展，就业市场压力如何，薪资和其他情况如何。”(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。