英国经济：央行货币政策委员会委员威尔称，近期没有必要调升利率

路透伦敦6月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)接受英国广播公司(BBC)Radio Ulster采访时称，其认为近期没有上调利率的必要。威尔是MPC中立场最强硬的委员之一。

威尔周三曾表示，若失业率下滑速度比央行预期的快，今年末可能需要升息。

在电台采访中，威尔强调利率尚不需要上调。

“就目前情况来看，我认为没有调升利率的理由。如果近期这发生变化，我会很意外。”威尔在周四的采访中称。