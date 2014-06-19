欧洲汇市：英镑守在1.70美元上方，因英美货币政策前景背离

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
鉴于这种背景，英镑/美元 升到1.7029，日内上涨0.2%。不过，英镑走势落后于欧元，欧元/英镑 上涨0.1%至0.8010。英镑对于英国5月零售销售数据反应不大，5月零售出现1月以来的首次环比下滑。
“这些略低于预期的数据不会改变英国经济的乐观前景，因为考虑到4月异常高的数据，5月零售通常会有所下滑。”UKForex的交易员Jake Trask说道。
英国央行官员近期的言论和会议记录都反映出升息意愿，最早可能在年底前就有所行动。相比之下，美联储主席叶伦周三的言论却表示出，不太可能很快就收紧货币政策。两家央行利率前景的差异料在未来几周推升英镑兑美元。（完）
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(编译 张涛/高琦 审校 田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。