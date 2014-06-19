欧洲汇市：英镑守在1.70美元上方，因英美货币政策前景背离

鉴于这种背景，英镑/美元 升到1.7029，日内上涨0.2%。不过，英镑走势落后于欧元，欧元/英镑 上涨0.1%至0.8010。英镑对于英国5月零售销售数据反应不大，5月零售出现1月以来的首次环比下滑。

“这些略低于预期的数据不会改变英国经济的乐观前景，因为考虑到4月异常高的数据，5月零售通常会有所下滑。”UKForex的交易员Jake Trask说道。

英国央行官员近期的言论和会议记录都反映出升息意愿，最早可能在年底前就有所行动。相比之下，美联储主席叶伦周三的言论却表示出，不太可能很快就收紧货币政策。两家央行利率前景的差异料在未来几周推升英镑兑美元。（完）

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价